Hace unos días, Yahaira Plasencia confirmó su relación con el cantante Jair Mendosa y, debido a esta noticia, su productor musical, Sergio George, estaría evaluando su relación profesional con la salsera debido a que no quiere vender escándalos sino música.

“Era muy fácil si yo sabía de esto antes... Esto es un poco complicado. Esto es un negocio. Uno está en constante evaluación. Lo que no me gusta es crear noticia, por crear noticia. Se me hace como si estuviera buscando noticia. Yo vendo música, yo no vendo chismes ni escándalos. Mi credibilidad se va por el piso”, señaló fastidiado Sergio George.

Luego continuó con: “estamos trabajando un disco nuevo, que suena buenísimo, quizás su mejor grabación y estamos en medio de terminar y aparecen estas cosas así. Lo que se construye con las manos se derrumba con los pies”.

