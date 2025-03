Janet Barboza incursionó en el mundo del podcasting con el lanzamiento de su propio espacio, donde abordará diversos temas en conversación con invitados especiales.

Primer episodio con Edson Dávila

Para su debut, la conductora tuvo como primer invitado a Edson Dávila, quien compartió detalles inéditos de su vida. El episodio ha logrado captar la atención del público y hasta el momento acumula más de 22 mil reproducciones.

Compromiso con su audiencia

Barboza expresó su entusiasmo por esta nueva etapa y destacó su interés en conectar de manera auténtica con su audiencia. “Feliz. Es una nueva aventura, quiero ir de a pocos conociendo este nuevo nicho. No haré nada que no crea correcto para conseguir visualizaciones, quiero enganchar a un público que disfrute este tipo de conversas”, declaró para Correo.

Janet Barboza sobre posible demanda de Pamela Franco: “Cada persona es libre de hacer lo que considere conveniente”

Pamela Franco se pronunció tras las recientes declaraciones de Pamela López en El Valor de la Verdad, mostrando su molestia por los comentarios difundidos en televisión. La cantante cuestionó a Janet Barboza por afirmar que le habían contado información sobre su vida privada sin presentar pruebas.

Franco desmintió rotundamente que Christian Cueva le haya comprado una casa y exigió a la conductora de América Hoy demostrar sus afirmaciones.

“Ha dicho que Cueva me ha comprado una casa, quiero que me demuestre que me compré una casa”, señaló en una entrevista radial.

Cuando se le preguntó si emprendería acciones legales contra Barboza, Franco evitó confirmar su respuesta, aunque expresó su incomodidad por la difusión de información que considera falsa en El Valor de la Verdad.

En conversaciones con Diario Correo, Janet Barboza respondió sobre una posible demanda: “Cada persona es libre de hacer lo que considere conveniente”.