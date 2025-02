Jefferson Farfán sorprendió su hijo mayor con un auto BMW de estreno, por su cumpleaños número 17.

Mediante su cuenta de Instagram, el exfutbolista publicó una fotografía donde abraza a su hijo, junto a su hermana Maialen y sus primos. La “Foquita” le dedicó unas emotivas palabras a su primogénito.

“ Feliz cumpleaños, hijo querido. Estoy muy orgulloso de la persona increíble que eres: noble, inteligente y con un gran espíritu. No hay límites para ti, y sé que con tu esfuerzo y determinación lograrás todo lo que sueñas. Ser tu padre es el mayor regalo de mi vida, y celebro tu día con alegría y gratitud ”, escribió Farfán.

“ Como este es un paso importante en tu camino, quiero darte un regalo especial: tu primer carro. Es un símbolo de la libertad que anhelas y de la confianza que tengo en ti. Úsalo con responsabilidad y disfrútalo, porque te lo mereces ”, agregó.

Posteriormente, Jefferson Farfán agradecidió a quienes acompañaron a su hijo en su cumpleaños.

“ Quiero agradecer a tus mejores amigos, quienes han sido cómplices de esta sorpresa y compañeros incondicionales en tu vida ”, expresó.

Jefferson Farfán le regaló un lujoso auto a su hijo por su cumpleaños. (Foto: Instagram)

Darinka Ramírez y su contundente mensaje sobre ruptura de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: “No la conozco”

Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, se refirió sobre la reciente ruptura del exfutbolista y la modelo Xiomy Kanashiro.

Tras ser consultada por América Hoy, Darinka aseguró que no conoce a la integrante de “La Casa de la Comedia” y que todo lo que haga la “Foquita” es su tema.

También aclaró que los mensajes sobre desamor y ausencia de un padre que suele subir en sus redes sociales, no están relacionadas con Farfán.

“No la conozco y la vida privada del papá de mi hija es su tema. Han relacionado el tema de mis redes, pero no todo gira respecto a la relación con él. Si es cierto o no, no lo sé. Deseo a todos bendiciones. Nuevamente, te reitero que me mantengo al margen, no deseo involucrarme en la TV”, expresó Darinka Ramírez.

TE PUEDE INTERESAR