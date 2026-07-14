El esperado concierto de Jesse & Joy en Lima sumó nuevas localidades luego de que las entradas iniciales se agotaran rápidamente.

La organización confirmó la apertura de las zonas Tribuna Numerada Izquierda, Tribuna Numerada Derecha y Tribuna General para permitir que más seguidores puedan asistir al espectáculo programado para el 31 de octubre en Costa 21.

La decisión fue tomada tras la gran cantidad de solicitudes realizadas por los fanáticos en redes sociales, donde pidieron una nueva oportunidad para conseguir boletos. Ante la alta demanda, la producción optó por ampliar el aforo del recinto en lugar de anunciar una segunda fecha.

Las nuevas entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Interbank los días 15 y 16 de julio desde las 10:00 a. m., con un descuento de hasta el 15 %. La venta se realizará a través de Teleticket y, posteriormente, se iniciará la venta general.

Durante el concierto, Jesse & Joy interpretarán algunos de los temas más representativos de su carrera, entre ellos “¡Corre!”, “Espacio Sideral”, “Dueles”, “La de la Mala Suerte”, “Llegaste Tú” y “3 A.M.”, en un espectáculo que incluirá músicos en vivo y una propuesta visual especialmente preparada para su regreso al Perú.