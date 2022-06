No soportó más. La presentadora Johanna San Miguel, defensora de “Los Guerreros” en el programa “Esto Es Guerra” (EEG), tuvo una intensa discusión con su compañero de conducción Renzo Schuller.

Schuller trató de calmar a la conductora y le pidió “respirar” y “calmarse”, sin embargo, San Miguel respondió con enojo. “Mira, papacito, te estás equivocando (…) anda a buscar a tu ex dupla y habla con la persona pero conmigo no”, mencionó la también actriz, refiriéndose a Gian Piero Diaz.

“No me aburras”, fue la advertencia que lanzó la conductora de EEG hacia su compañero al seguir siendo interrumpida. Schuller no se inmutó y respondió con una particular frase. “Respira, chata, (…) cuando uno respira se da cuenta de lo que dice para no meter la pata”, puntualizó.

El cruce de palabras de Renzo Schuller y Johanna San Miguel

