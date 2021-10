John Kelvin continúa cumpliendo prisión preventiva en el marco de las investigaciones tras la denuncia por violencia física y psicológica interpuesta por su esposa Dalia Durán. El cantante no ocultó detalles de lo que vive en el penal de Lurigancho y cómo este hecho cambió su vida.

En declaraciones para Trome, el cumbiambero indicó que se ha entregado a Dios y tiene fe en que pronto podrá salir de prisión. Cabe mencionar que el Poder Judicial dictó 7 meses de prisión preventiva contra él.

“Confío en la ley de mi país y en el poder de Dios, mi caso está en investigación y no puedo hablar del tema. Sé que saldré con el corazón sano y más fuerte que nunca”, comentó.

“Creo en Dios y sé que está conmigo, pero cada dos domingos me reúno con grupo aquí, me ha hecho un persona más fuerte y me siento feliz de haber logrado este emprendimiento dentro de un penal. Mucha gente puede decir qué vas aprender en un penal y créanme que en todo lugar siempre hay algo que aprender así sea en el inframundo donde puedas estar”, agregó.

La lectura lo distrae

En la entrevista, el cantante reveló que una de sus distracciones dentro del centro penitenciario es la lectura. Sobre todo porque ha iniciado un emprendimiento de venta de billeteras.

“Estoy en una etapa de resilencia, pues a pesar de no estar en un lugar indicado tengo que salir adelante. Comencé este emprendimiento, que he llamado ‘Moda en manos resilientes’, con las líneas ‘black and white’ y ‘golden black’ que son billeteras con la marca ‘JK made in Luri’, porque con mis compañeros Yayefa Bocanegra, en el taller de Núñez, con Miguelito y Álex, empezamos a hacer los diseños y ahorita somos un equipo de 10 personas que también estamos capacitando a otros”, sostuvo.

“De Paulo Coelho. En las billeteras, quien las compre, cuando las abra, encontrará dichos como: ‘No pienses que el mundo anda mal, no olvides que en ese mundo también estás tú’; ‘Vengarse es igualarse al enemigo, perdonar ser superior a él’; ‘Quieres ser feliz un instante, véngate, quieres ser feliz siempre, perdona’”, añadió.

