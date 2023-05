Jonathan Maicelo denuncia a la Municipalidad de San Isidro por clausurar su local: “Tomaré acciones legales”

Jonathan Maicelo se cansó que la Municipalidad de San Isidro clausure por segunda vez su restaurante. El boxeador se pronunció y no dudó en arremeter contra el municipio, asismismo, aseguró que los ha denunciado.

Mediante su cuenta de Facebook, Maicelo dijo que está siendo víctima de abuso de autoridad por los fiscalizadores de San Isidro. Por ello, se ve en la obligación de actuar contra ellos.

“ Es la segunda clausura en menos de 1 mes. He tomado acciones legales contra la Municipalidad de San Isidro por clausura arbitraria, no cumpliendo con los protocolos que conlleva una correcta intervención, hostigamiento y abuso de autoridad, estos fiscalizadores ejercen mal su función pública ”, escribió en dicha red social.

En su publicación, el deportista advierte que no le importa gastar todo su dinero en denunciar al municipio, pues es momento de detener las malas prácticas en la función pública.

“ No me dejaré. Me gastaré hasta el último centavo en abogados para no dejar que estas lacras sigan ejerciendo una función pública, función que debe ser para el bienestar del distrito. Como vecino tributario (o sea, pago impuestos) también tengo derechos ”, añadió.

