El boxeador Jonathan Maicelo respondió, mediante su cuenta oficial de Facebook, a una usuaria que no lo iba a seguir nunca más luego de conocer que tuvo una agresiva reacción contra una mujer que le gritó ‘batedía’ antes de que inicie una pelea de exhibición.

“Yo lo seguía y me agradaba pero la verdad después de ver lo último que hizo con esa señora . No pienso volver a seguirlo. Qué pena Maicelo”, fue el comentario de una señora en publicación de una transmisión en vivo en la mencionada red social.

Lejos de ignorar dichas palabras, como las demás críticas de sus seguidores, el también empresario decidió contestar para afirmar que fue víctima de discriminación.

“Yo tampoco quiero que me siga una mujer que festeja la discriminación que me hizo esa señora”, fue la respuesta de Jonathan Maicelo.

Mujer agredida por Jonathan Maicelo se defiende

Pilar Espinoza, la mujer que fue agredida por Jonathan Maicelo, se pronunció para ejercer su derecho a la defensa y dejar en claro que no es una delincuente luego de que el boxeador haya dicho que pensaba que ella tenía un cuchillo o una pistola.

“Seguí, bajé la cortina y me expresé así, de ‘batedía’. Apenas dije eso, sentí un puñete, solté y me agarraba la nariz porque me lagrimeaba la vista, porque me dolía. Apenas me agarro la nariz, siento que algo que me golpea la pierna”, dijo en diálogo con ‘Magaly TV: La Firme’.

La víctima de 36 años, quien trabaja como asistente administrativa, mostró la lesión que le provocó la agresión del también empresario, de quien desconoce cómo es su temperamento y su problema de dicción.

“No lo sigo a Jonathan Maicelo, por eso ignoro a muchas cosas sobre el personaje este, sobre su temperamento, problema de dicción. En ningún momento te he querido ofender o faltar el respeto, de repente tú lo has percibido así, discúlpame, pero creo que tampoco la reacción que has tenido hacia mí persona, no es la correcta”, expresó en el programa conducido por Magaly Medina.

