Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos contaron diversos detalles de su relación que poco conocían. Además, la modelo reveló que se enamoró de la personalidad del boxeador, lo cual hizo que, hasta el momento, lleven ocho meses de relación.

“Cuando nos conocimos me encantó su personalidad, su forma de ser, me pareció una persona interesante. Hoy estamos juntos todo el día, entrenamos juntos”, explicó Samantha Batallanos para Trome.

Maicelo recalcó que siente algo de prejuicio por parte de los medios, pues siente que comparan su relación como si fuera ‘La bella y la bestia’.

“Veo más un tema de prejuicio ahí, no sé qué hay de malo. Es como decir: ‘La bella y la bestia’. Así lo siento a veces (...) no me siento así. Ustedes, los medios, dan a entender eso como si fuera de otra dimensión, no sé. En cierta forma, soy más de barrio, ella es más de clase, pero tenemos varias cosas en común”, contó.

