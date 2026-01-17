Bajo la luz incansable de los camerinos, entre vuelos y escenarios que vibran al ritmo de miles de voces, existe un arte que sostiene la imagen de los artistas en gira: el maquillaje. Hoy nos adentramos en ese universo de precisión, creatividad y resistencia de la mano de Josh Santiago (@BeautyByJosh_), maquilladora profesional puertorriqueña que ha llevado su talento desde la isla hasta los tours de artistas de alto calibre.

Con brochas como herramientas y la piel como lienzo, Josh no solo maquilla rostros: construye personajes, refuerza identidades y entiende la presión de trabajar contra el reloj y bajo luces implacables. Su trayectoria es reflejo de disciplina, pasión y una sensibilidad artística que trasciende tendencias.

En esta entrevista con Diario Correo, conversamos sobre sus inicios y cómo el maquillaje se convierte en un aliado clave para la confianza y presencia escénica de los artistas.

—¿Cómo iniciaste tu carrera como maquilladora profesional?

Mi carrera comenzó a los 17 años. Yo comencé trabajando en bodas, clientes espontáneos y, preferiblemente, personas que se llevaban a una boda o cumpleaños y cosas así. Luego, cuando me gradué de la escuela superior, entré a la universidad. Yo soy bióloga y, durante ese primer tiempo, empecé a expandirme más en esto del social media. Empecé a crear contenido, empecé a trabajar con marcas de maquillaje como NYX Cosmetics, Maybelline y más locales; me fue súper bien. Ahí es cuando conecté con unas personas que trabajan en videos musicales. Empecé a trabajar con artistas como Young Miko y Omar Courtz, entre otros artistas, haciendo videos musicales. Como Puerto Rico es tan pequeño también, todo el mundo se conoce. Una cosa siempre lleva a la otra y conocí a muchas personas también del ámbito de los conciertos, del entretenimiento más grande. También he trabajado en los conciertos de Mora, Rainao y Omar Courtz, pero esos tipos de conciertos han sido súper cool, porque es una dinámica bien distinta.

—¿Cómo adaptas tu estilo de maquillaje a la personalidad y la imagen pública de cada artista?

Nosotros tenemos un equipo de trabajo donde se discute sobre ese tema; depende de la temática y de la vestimenta que van a llevar los diferentes artistas o bailarines, es decir, un storytelling. Queremos que todo se vea lo más similar y armonioso posible. Se habla de los tipos de peinado que se van a hacer. En base a eso, yo diseño un maquillaje que vaya de acuerdo a ese peinado y a la vestimenta que vayan a estar llevando, para que todo se vea lo más simple posible y vaya también de acuerdo a la historia que se quiere llevar al concierto o al mismo video.

—¿Cuáles son los mayores retos de trabajar en estos conciertos? ¿Cómo manejas la presión?

Al principio era fuerte, porque son muchas cosas pasando a la misma vez. La misma persona tiene que estar pendiente de su llamado de ir a peinarse. Hay poco tiempo; son cinco o seis horas, son muchas personas. Para mí, la clave siempre ha sido estar súper organizada en cuestión de mis materiales, mi estación, que todo esté bien puesto, que yo sepa siempre dónde está todo. Lo importante también es tener siempre un listado donde todo el mundo sepa quién va después de quién, para poder lograr y maximizar el tiempo. Así uno también puede tener el tiempo de calidad con cada artista y que se pueda llevar a cabo lo más bonito posible.

—¿Has tenido que resolver alguna situación complicada en un último momento? ¿Cómo lo has manejado?

A veces se nos complican porque tienen soundchecks los artistas; ya sea Chuwi, que yo también la maquillo para todos los conciertos, siempre estoy con ellos. A veces ellos llegan y me toca maquillar a Lorén y, de momento, tiene que hacer soundcheck. Ahí es como que un poquito de estrés. Lo que hago es que sigo con otros bailarines o sigo intercambiándome con otras personas para tratar de maximizar el tiempo y, rápido, que pueda, saco un huequito y ahí la maquillamos y seguimos con todo lo demás.

—Cuéntanos sobre tu experiencia en el “Debí Tirar Más Fotos World Tour” de Bad Bunny.

Ha sido una experiencia súper bonita. Es un equipo de trabajo espectacular, siempre me han recibido con los brazos abiertos y siempre me han respetado un montón, y para mí eso es bien importante. Ellos tienen un sistema de trabajo muy profesional y demasiado ético. Somos como una familia en la gira y llevo ya casi cuatro años con ellos. Todas las personas, desde las de producción hasta los que montan el escenario, los de cámara, todos nos conocemos, y yo creo que eso es lo que lo hace especial: trabajar con personas con las que te sientes bien recibido.

He aprendido demasiado a nivel profesional, en cuestión de cómo manejar mi tiempo. También, entre más pasa el tiempo, uno sigue creciendo; aumentan las responsabilidades a nivel laboral, y eso para mí está cool. Me gusta que confíen tanto en mí. Mi equipo de trabajo es espectacular, las personas con las que trabajo son bien talentosas y también me motivan mucho a seguir mejorando día tras día, y aprendemos mucho unos de otros.

—¿A quiénes maquillas en la gira?

Maquillo a todos los bailarines y también a Chuwi. Estoy con otro maquillista que se llama Gio; el líder que coordina todo se llama Gilbert, y él está más directamente con Benito. Me gusta porque aprendemos mucho unos de otros, y yo, por lo menos, diseño los maquillajes que se van a llevar a cabo día tras día.

—¿Con cuánto tiempo de anticipación realizas los diseños de los maquillajes?

Me gusta hacerlo al principio de la gira. Nosotros nos sentamos todos y coordinamos cuál es la vibra de los outfits, cuál es la vibra del pelo y cómo podemos combinarlo. Para esta experiencia en particular, es algo bien jíbaro, bien cultural, bien puertorriqueño. Nosotros siempre hacemos playa; eso es algo bastante light, que yo llamaría más soft glam, el estilo de maquillaje que a mí particularmente me encanta. Ese es como mi estilo signature de maquillaje, en lo personal.

A nivel de concierto, mi estilo hay que hacerlo un poquito más fuerte, obviamente contemplando las luces del escenario, que hacen que todos suden un montón. Chuwi tiene una parte al principio donde hace un performance completo, y después yo la vuelvo a retocar entre el inicio del concierto y el momento en que vuelve a incorporarse al show.

Entonces, hay que tener en cuenta que se debe maquillar de un cierto estilo, donde los retoques sean mínimos, para que ellas se vean lo más fresh posible. Les están tomando fotos en todo momento, así que no puede haber ningún momento en que se vean grasosas ni que se les esté derritiendo nada. A través de muchas técnicas y de la aplicación correcta del maquillaje, podemos lograr esos acabados.

—¿Cómo influye el maquillaje en la construcción de la imagen y marca personal de un artista?

Es bien importante, porque el artista puede tener un storytelling, un mensaje en su show, y si el maquillaje, el cabello y el outfit de los que lo rodean no van a la par con el mensaje, no se percibe igual. Entonces, por ejemplo, si la temática en “Un Verano Sin Ti” era bien colorida, llevadera y veraniega, el maquillaje un poco más fuerte, más serio, como smoky u oscuro, va un poco en contradicción con lo que se quiere transmitir. Por eso, en ese tiempo se hacían muchos graphic liners de colores, brillos y elementos bien alegres, que también fueran acordes con la temática.

—¿Qué consejo le darías a quienes desean dedicarse al maquillaje profesional?

Mi mayor consejo es ser lo más auténtico que puedas y enfócate mucho en ser buena persona y en tu ética de trabajo. He podido ver muchas personas que son bien talentosas, pero no saben trabajar en equipo, no saben cómo llevar ese tipo de conexión con el cliente. Lo más importante es que la persona con la que yo trabajo se sienta cómoda en mi silla y que podamos tener un tiempo de calidad, donde yo pueda entender tu visión y complacerte, conocer tu tipo de piel, donde podamos llevar un acabado que a ti te guste y que te sientas a ti misma. Para mí, el fin es que te sientas en la mayor confianza posible con tu look para, entonces, que eso se pueda proyectar en tu performance, porque muchas veces, si tú no te sientes cómoda con tu imagen, por más lindo que cantes o por más brutal que bailes, no va a proyectar esa misma energía en el escenario.

(Fotos: Instagram @BeautyByJosh_)