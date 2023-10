En la última edición del programa de Magaly Medina, se difundieron nuevos chats entre Jossmery Toledo y Paolo Hurtado, que datan del 13, 17 y 18 de octubre, un día que Rosa Fuentes, esposa del futbolista, diera a luz a su tercer hijo.

En los mensajes se visualizan que la modelo llamó insistentemente al ‘Caballito’ pese a que su último hijo estaba naciendo.

“ ¿Por qué no contestas? Te estoy llamando diez mil veces. Te crees pendejo. Entonces dile a la mamá de tus hijos que me vas a ver, ¿o se lo digo yo? ”, se lee en uno de los chats del 13 de octubre.

Por otro lado, en el mensaje del 17 de octubre, la expolicía continúa insistiendo comunicarse con el deportista. “ Ya me cansé de que me agarres de huevona, me mientas, te hagas el huevón , desde el sábado, estás raro, cach... con otra, anda con la otra ”, se lee.

“ Yo no voy a rogar a nadie para verte. Por qué c... no contestas, te escribí desde las 4 a ver excúsate, te llamé hoy muchas veces, y según tú no sentiste tu celular, ahora por qué no contestas, el mensaje desde las 4 (...) De verdad es tan fácil decir no quiero verte, pero como no tienes huevos para hacerlo ″, le reclama.