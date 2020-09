Jossmery Toledo reveló, en conversación con Magaly Medina, que rechazó una propuesta de ’Esto Es Guerra’ por culpa de Jean Deza, a quien calificó como una persona celosa.

“Habían propuestas, sí, y yo le comenté a él y me dijo: no, Jossmery, no te veo para la farándula, los espectáculos, no sé que ”, expresó la exsuboficial de la Policía en ’Magaly TV: La Firme’.

“Simplemente dije que por el momento no, que lo voy a pensar. Lamentablemente, yo dejé muchas cosas por él, dejé de trabajar”, agregó.

Jossmery Toledo rechazó propuesta de ’Esto Es Guerra’ por Jean Deza: “Él era muy celoso”

Según confesó Jossmery Toledo, discutió con Jean Deza porque ella le expresó que quería trabajar, pero que él no quería debido a que tenía otros proyectos.

“La gota que rebasó el vaso fue cuando me jaloneó, horas de que él se vaya con Shirley. Tuvimos una discusión porque yo quería trabajar. Dicen que soy una mantenida por él, no es así. Lo que pasa es que yo me privé de muchas cosas, él era muy celoso. Yo tenía contratos televisivos de otros canales, propuestas”, manifestó.

¿Por qué dejó la PNP?

Jossmery Toledo indicó no se retiró de la Policía para ser parte de la farándula, sino para dedicarse a su vida profesional para buscar una mejor calidad de vida.

“Sí estaba en proyectos, de repente en asimilarme en un grado oficial. Lo que pasa es que como subalterna te limitan a hacer muchas cosas. Entonces, para eso me fui de baja, para estudiar mi carrera de abogada y ejercerla. No necesariamente para estar en el mundo de la farándula porque no me lo esperaba por hacer un tik tok y ser famosa”, sostuvo.

