La presentadora de televisión Karen Schwarz sorprendió al recordar que al principio de su relación con su esposo Ezio Oliva, no sabía si eran amigos con derecho o si eran enamorados.

Su revelación se dio en el marco de una respuesta a una seguidora que le pidió un consejo sobre su situación sentimental

“¿Cómo superar una ruptura después de 3 años? Siento que no puedo más y extraño demasiado”, escribió la usuaria.

La conductora de Latina dijo que no se considera una psicóloga pero que hablaría desde su experiencia propia.

Foto: Instagram @karenschwarzespinoza

“Pero cuando recién empezaba con Ezio (no sabíamos si éramos enamorados o solo amigos con derecho) y nos separamos, no sabes cómo sufrí. Al mes me harté de no tener cabeza para hacer más cosas y solo pensaba en él”, confesó.

Karen Schwarz señaló que esa separación la ayudó a enfocarse en ella: “Así que me sequé las lágrimas y fui mi prioridad. Empecé a disfrutar todo lo que tenía alrededor, empecé a disfrutar más de mí. Sin esperar absolutamente nada, me refiero a que si él regresaba o no”, escribió.

LO MÁS VISTO: