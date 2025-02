Karla Tarazona le aconsejó a Samahara Lobatón “que no pierda su tiempo ni se desgaste mentalmente” acompañando a Bryan Torres a sus conciertos tras las infidelidades del cantante.

“ El que te quiere engañar te engaña en tu cara. No hay que ir a ningún viaje ni revisar un teléfono ”, declaró Karla a Trome.

“ Lo único que le diría es que no pierda su tiempo ni se desgaste mentalmente. Que su prioridad siempre sean sus pequeñas y ella también, porque hacer eso es vivir atormentándose ”, agregó.

No obstante, la también locutora radial comprende a la hija de Melissa Klug, pues aún es “chibola”.

“ Todavía le falta recorrer mucho, yo también digo: ‘¿Cuántas veces perdí el tiempo?’, pero ya me di cuenta de grande ”, expresó.

Karla Tarazona confirma reconciliación con Christian Domínguez: “Decidí dar mi voto de confianza”

Karla Tarazona confirmó que le dio una nueva oportunidad a Christian Domínguez, además, resaltó que cree “en las segundas oportunidades”.

“Espero que las cosas se tengan que hacer como se tienen que hacer, los golpes de la vida hacen madurar a las personas. Creo en las segundas oportunidades”, señaló a Radio Panamericana.

“Me gustaría casarme muy lejos, tipo una playa, siempre me han gustado. Fecha en mente no tengo, pero tendría que ser en mis vacaciones”, agregó.

La también locutora radial dijo que asumirá todo lo que significa regresar con el cumbiambero, de quien se separó tras serle infiel.

“Las acciones de otros no puedo manejar, pero de mis acciones sí, por lo tanto si yo decido como adulta dar una oportunidad y creer, pues asumo la responsabilidad de lo que pueda pasar (...) Decidí dar mi voto de confianza y hasta ahora las cosas van caminando bien”, manifestó.

