Karla Tarazona ha denunciado a su expareja Leonard León, luego que el músico dejó de pagar la pensión para sus dos hijos.

La locutora radial demandó por 30 mil soles al músico, y autorizó a los conductores del programa “Un Día en el Mall”, Valeria Flórez y Antonio Tafur, a dar más detalles más sobre el proceso.

“Obviamente, ella está en todo su derecho de reclamar la manutención de sus hijos. Hay un montón como él que se hacen de la vista gorda para no mantener a los menores”, comentó Tafur.

Por su lado, Flórez contó que el cantante de cumbia se estaría comportando de manera irresponsable desde que Tarazona se casó con el empresario Rafael Fernández. Del mismo modo, recordó las demandas por agresión que él tiene hace varios años.

Anteriormente, Tarazona había señalado al diario Trome que León no se comunica con ella hace un año. “Del señor no sabemos nada. Desde marzo del año pasado no cumple a carta cabal con la pensión de los niños, pero dejemos que la justicia se encargue de estos seres”, comentó.

