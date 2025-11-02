Karla Tarazona se toma con humor las predicciones de los videntes que aseguran que su relación con Christian Domínguez durará más de tres años y medio, superando así las que el cantante tuvo con Isabel Acevedo y Pamela Franco.

“ Es algo que no me preocupa. Con todo lo que me ha pasado, dejo que la vida me siga sorprendiendo. Sola o acompañada, igual la vida sigue. Del futuro me preocupa terminar de pagar mi casa, que mis hijos estudien en la universidad, lo demás llega por añadidura. Lo que es tuyo siempre será, así pasen los años y haya una gran distancia, pero eso lo entiendes ya de grande ”, declaró la presentadora a Trome.

Sin embargo, Tarazona aclaró que no mete las manos al fuego por el cumbiambero.

“ No pongo las manos al fuego por nadie, ni por mis hijos porque de la puerta de mi casa para afuera no sé qué harán ”, añadió.

Christian Domínguez revela que usó chaleco antibalas tras recibir amenazas en concierto de Trujillo

Christian Domínguez sorprendió al revelar que la Gran Orquesta utilizó chalecos antibalas durante un concierto realizado en Trujillo, tras recibir amenazas que pusieron en riesgo su seguridad y la de sus músicos.

“En Trujillo usé chaleco antibalas porque teníamos una amenaza, pero eso no garantiza nada, pues te pueden dar una bala en la cabeza”, indicó el cantante.

El intérprete señaló que, pese a las medidas preventivas, la experiencia fue tensa y difícil para todos los integrantes de su agrupación.

Por su parte, Giuseppe Horna, vocalista de Armonía 10, también comentó que ha vivido una situación similar.

“Ha sido un momento triste, traumático, haber llegado a ese extremo. Nosotros en un escenario queremos ofrecer alegría”, señaló el artista.