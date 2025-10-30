Este martes 25 de noviembre, el Teatro NOS – PUCP de San Isidro será escenario de un encuentro musical único: “Voces del Acustirock: Desenchufados”, un concierto que reunirá por primera vez en formato acústico a Wicho García y Pelo Madueño, dos leyendas vivas del rock peruano.

El espectáculo ofrecerá una experiencia íntima y emotiva, donde ambos artistas recorrerán las canciones más emblemáticas de sus trayectorias, despojadas de artificios para resaltar la fuerza de sus letras y la pureza de sus voces.

Wicho García y Pelo Madueño: referentes de una generación

Wicho García, vocalista de Mar de Copas, y Pelo Madueño, exlíder de La Liga del Sueño y actual solista, marcaron una era en el desarrollo del rock alternativo peruano desde los años noventa.Ambos músicos comparten una historia común en el movimiento subterráneo limeño, que impulsó una nueva identidad sonora para el país.

En “Voces del Acustirock: Desenchufados”, los artistas prometen una noche de conexión directa con el público, interpretando versiones renovadas de sus temas más queridos, acompañadas de anécdotas y colaboraciones especiales.

Banda invitada y detalles del evento

El concierto contará con la participación especial de la banda Zhara, que abrirá la velada con su energía fresca y potente, consolidándose como una de las nuevas propuestas del rock alternativo nacional.

“Será una noche de arte y emoción. Una celebración del rock peruano en su forma más honesta: desenchufada y cercana al público”, adelantan los organizadores.

Las entradas numeradas están disponibles en epicshowperu.com/voces-del-acustirock, con aforo limitado, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación.

Información del evento

