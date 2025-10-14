La espera terminó. La legendaria banda estadounidense KoЯn anunció su regreso a Sudamérica con una gira monumental que incluye una única presentación en Perú, el 5 de mayo de 2026 en el Multiespacio Costa 21, en Lima.Las entradas estarán disponibles desde el jueves 16 de octubre a las 11:00 a.m. a través de Teleticket.

Nueve años después de su última visita al continente, KoЯn vuelve en uno de los momentos más sólidos de su carrera, encabezando festivales internacionales y agotando estadios en todo el mundo. Con más de 30 años de trayectoria, 42 millones de discos vendidos y dos premios Grammy, la banda californiana sigue siendo una fuerza imparable del metal moderno.

El concierto contará con Spiritbox (Canadá) y Seven Hours After Violet (EE.UU.) como bandas invitadas, en una noche que promete convertirse en uno de los eventos más potentes del 2026 para los fanáticos del rock y el metal en el país.

Korn confirma su regreso a Latinoamérica como parte de su gira mundial en 2026. (Foto: Instagram)

Una gira que sacude Latinoamérica

La gira —producida por 30e, la principal empresa de entretenimiento en vivo de Brasil— incluirá paradas en Bogotá (2 de mayo), Santiago (8 de mayo), Buenos Aires (10 de mayo), Asunción (13 de mayo), São Paulo (16 de mayo) y Ciudad de México (19 de mayo).

En esta nueva etapa, la agrupación integrada por Jonathan Davis (voz), James “Munky” Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra) y Ray Luzier (batería) reafirma su estatus como pionera del metal alternativo, un estilo que revolucionó la escena musical de los 90 con su mezcla única de agresividad sonora y lirismo introspectivo.

KoЯn: tres décadas de energía intacta

Su presentación en el Download Festival de Inglaterra fue descrita por la revista Louder como “una celebración definitiva del metal alternativo”, mientras que su reciente actuación en Lollapalooza Chicago fue elogiada como “una prueba irrefutable de la longevidad y el talento de la banda”.

Con himnos como “Blind”, “Freak on a Leash” y “Falling Away from Me”, KoЯn ha trascendido generaciones sin perder su esencia. Su capacidad para reinventarse, sin abandonar el sonido que definió a toda una era, los mantiene como una referencia viva en la historia del rock.

“¿Están listos?”, fue la pregunta con la que la banda anunció su regreso. Los fanáticos peruanos ya tienen la respuesta: sí, y con toda la energía para una noche que promete ser inolvidable.

