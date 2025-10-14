Waldir Felipa confirmó el fin de su relación con Daniela Darcourt. El bailarín decidió pronunciarse sobre su situación sentimental tras la difusión de un video en el que aparece bailando de forma sugerente con otra mujer en un evento al que acudió sin la cantante.
“Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora, no es una relación que ha terminado hace una semana ni ha terminado por lo que se ha visto recién”, declaró Felipa a un periodista de “América Hoy”.
“No hemos quedado para nada mal y no voy a dar más detalles”, agregó.
De acuerdo con Waldir, la ruptura ocurrió hace varias semanas y no por una presunta infidelidad.
Cuando fue consultado sobre cómo terminó su relación, Waldir Felipa indicó que aún le tiene cariño a la salsera.
“Creo que nada de eso cuando terminamos dejó de existir, yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no lo voy a negar”, reveló.
El bailarín también contó que el distanciamiento con Darcourt fue una decisión madura: “Como cualquier pareja creo que hay cosas que es necesario solucionarlas cada uno por su lado. Para nada fue por una tercera persona”.
Aunque el comunicador del programa matutino intentó obtener más detalles, él se negó a responder: “No te voy a soltar nada”.
“No te puedo hablar por el futuro, que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados, ya vemos lo que pasa más adelante”, finalizó Felipa.
Como se recuerda, la pareja comenzó su relación en septiembre de 2024 y, de acuerdo con dicho programa, finalizó en octubre de este año.
TE PUEDE INTERESAR
- Talento piurano Israel Pérez asombra con su imitación de Josimar
- Myriam Hernández vuelve a Arequipa y Trujillo con su World Tour “Tauro”
- Maju Mantilla tras revelaciones de Gustavo Salcedo: “Jamás he descalificado al padre de mis hijos”
- Ricardo Darín confirmó continuación de serie: El “Eternauta 2” ya está en proceso
- Fallece reconocida actriz Diane Keaton a los 79 años, ganadora del Oscar