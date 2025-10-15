Christian Domínguez sorprendió al revelar que la Gran Orquesta utilizó chalecos antibalas durante un concierto realizado en Trujillo, tras recibir amenazas que pusieron en riesgo su seguridad y la de sus músicos.

“En Trujillo usé chaleco antibalas porque teníamos una amenaza, pero eso no garantiza nada, pues te pueden dar una bala en la cabeza”, indicó el cantante.

El intérprete señaló que, pese a las medidas preventivas, la experiencia fue tensa y difícil para todos los integrantes de su agrupación.

Por su parte, Giuseppe Horna, vocalista de Armonía 10, también comentó que ha vivido una situación similar.

“Ha sido un momento triste, traumático, haber llegado a ese extremo. Nosotros en un escenario queremos ofrecer alegría”, señaló el artista.