Samantha Batallanos reaccionó a las declaraciones de su expareja, Álvaro Rod, quien aseguró en una entrevista con Radio Corazón que le dedicaría la canción “Interesada”.

Durante una dinámica en vivo, el intérprete contestó la pregunta, y su elección no pasó desapercibida. La letra del tema, con frases como “Interesada, egoísta y caprichosa, ya no quiero verte más”, fue tomada como una alusión directa a la exreina de belleza.

Tras la emisión del programa, Batallanos respondió desde sus redes sociales con un mensaje que generó numerosos comentarios: “Solo los misios hablan así”, aparentemente refiriéndose al cantante.

En diálogo con Trome, Samantha decidió hablar al respecto y afirmó que tomó con humor el comentario del artista.

“ La verdad, me he matado de la risa cuando me enviaron el clip. Mejor que ni me pregunten qué canción le dedicaría a él. Yo no sé por qué se mete conmigo, si yo ni me acuerdo de él, te lo juro ”, manifestó.

“ Como dicen mis amigas, solamente los misios se expresan así de una mujer, diciéndole interesada cuando no tienen nada que ofrecer. Ya sé, le voy a dedicar ‘Perdón, perdón’ de HaAsh, por el corito: ‘Y te pido perdón por haber esperado demasiado de un perdedor’ ”, agregó.

Posteriormente, la modelo dice que está en paz tras terminar su relación con Álvaro Rod: “ Lo veo muy dolido, yo más bien estoy aliviada de ya no tener en mi vida a un misio manganzón. Siempre fui mucha manzana para ese gusanito ”.