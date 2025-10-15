Janet Barboza recomendó a Milett Figueroa alejarse de Marcelo Tinelli, luego de que el argentino editara un mensaje romántico que le había dedicado en redes sociales por uno más “corto y frío”.

“ Primero le dice que la va a amar hasta el fin del mundo y luego lo edita. Para mí Marcelo está usando a Milett, sal corriendo, ahí no es ”, expresó la “Rulitos”.

“ Con lo que hizo la humilla, es un desaire, quisiera saber qué pasa por la cabeza de Tinelli, un hombre tan mayor y que actúe de esa manera, no me parece ”, agregó.

La conductora de “América Hoy” también señaló que este comportamiento de Tinelli solo alimenta los rumores que la prensa argentina ha difundido sobre su romance con la modelo peruana.

“ Para qué hace esas cosas, solo para generar vistas, eso no me parece, da pie a más rumores en la prensa argentina ”, manifestó.

El periodista argentino Sebastián Perelló, más conocido como Pampito, aseguró en el programa de Magaly Medina que la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sería solo una estrategia mediática para promocionar la serie “Los Tinelli”.

“La información que me llega desde Amazon, es que esta relación ya está terminada, es cartón pintado. Ellos no están juntos, volvieron por la serie porque se iban a separar ahí. No se aguantan más, ni Tinelli la aguanta a Milett, ni Milett lo aguanta a Tinelli ”, aseguró.

“ No pueden sostener más esta mentira (...) Todo lo paga Amazon (los vuelos) y les dijo: ‘¿Ustedes están separados? Ustedes tienen que terminar y cumplir el contrato. Tienen que volver a juntarse, terminar de grabar la serie y después hagan lo que quieran’. Ellos tuvieron que salir a los 2 días a rectificarse ", añadió.