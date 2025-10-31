El Poder Judicial dispuso que el futbolista Christian Cueva y su expareja, Pamela López, se abstengan de realizar declaraciones públicas o publicaciones sobre sus conflictos personales y procesos legales.

La medida fue confirmada por los abogados de ambas partes, quienes precisaron que la restricción alcanza a los dos.

El Estudio Villaverde, defensa del jugador, informó inicialmente que el juzgado había ordenado a López “cesar inmediatamente todo comentario” contra Cueva en redes sociales y medios de comunicación, argumentando que la madre de sus hijos habría incurrido en un “hostigamiento constante” hacia el deportista.

No obstante, el abogado de López, Gino Paolo Zamora Vega, aclaró que la disposición no solo recae sobre su patrocinada. “La resolución no es solo para Pamela, también es para Christian Cueva, es para ambas partes”, señaló durante una entrevista con el programa Amor y Fuego.

El documento judicial, emitido el 29 de octubre, ordena a ambos abstenerse de “emitir opiniones, conceder entrevistas o difundir información sobre el proceso judicial, el conflicto familiar, la vida privada o los antecedentes personales de la otra persona”, según comunicó el abogado del futbolista a través de Instagram.

Asimismo, la resolución prohíbe “utilizar a los menores hijos para transmitir mensajes o exponer su situación o bienestar emocional ante terceros o medios de comunicación”.

El Juzgado advirtió que, en caso de incumplimiento, cualquiera de las partes podría ser denunciada ante el Ministerio Público por el delito de “desobediencia y resistencia a la autoridad”.

Aunque confirmó la validez de la medida, Zamora expresó su desacuerdo con el fallo judicial. “Me parece desproporcional la resolución (...) no existe un análisis proporcional con la libertad de opinión y en qué puede afectar sus declaraciones”, afirmó.