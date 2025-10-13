Pamela López aprovechó las cámaras de ‘América Espectáculos’ para enviarle un llamativo consejo a Pamela Franco, luego de revelar que Christian Cueva le debe una exorbitante suma de dinero.

Según lo que dio a conocer en sus redes sociales, ‘Aladino’ mantiene una considerable deuda con su familia, pues la madre de López le habría prestado S/80 mil. Por ello, la influencer decidió enviarle un contundente mensaje a la cantante.

“Qué pena, ¿no? Yo compartí 13 años y prueba de ello, lo apoyaba en muchas deudas. Entonces, de repente su familia, es un poquito más pudiente y puede apoyar para pagar las deudas de mi familia“, indicó Pamela López.

López volvió a pronunciarse sobre el caso de Cueva y aprovechó para recomendarle a Franco que lo ayude a saldar sus deudas, ahora que es su actual pareja.

“ Eso es lo que corresponde, págale o de repente ella, que se ponga la camiseta, o sus asesores que paguen a mi madre. Porque como lo he dicho, hoy está viva, mañana no lo sabemos y va a ser tu responsabilidad. Mi madre merece sus medicinas “, agregó.

Asimismo, López fue consultada sobre si creía que Cueva no le había pagado la deuda por estar en bancarrota; sin embargo, ella dejó entrever que el padre de sus hijos simplemente fue mal asesorado.

“ No lo sé, porque en algún momento fue influenciado por el cebichero para que el dinero se mande para Panamá . Según las palabras del padre de mis hijos “, finalizó.