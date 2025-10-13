Pamela López aprovechó las cámaras de ‘América Espectáculos’ para enviarle un llamativo consejo a Pamela Franco, luego de revelar que Christian Cueva le debe una exorbitante suma de dinero.
Según lo que dio a conocer en sus redes sociales, ‘Aladino’ mantiene una considerable deuda con su familia, pues la madre de López le habría prestado S/80 mil. Por ello, la influencer decidió enviarle un contundente mensaje a la cantante.
“Qué pena, ¿no? Yo compartí 13 años y prueba de ello, lo apoyaba en muchas deudas. Entonces, de repente su familia, es un poquito más pudiente y puede apoyar para pagar las deudas de mi familia“, indicó Pamela López.
López volvió a pronunciarse sobre el caso de Cueva y aprovechó para recomendarle a Franco que lo ayude a saldar sus deudas, ahora que es su actual pareja.
“Eso es lo que corresponde, págale o de repente ella, que se ponga la camiseta, o sus asesores que paguen a mi madre. Porque como lo he dicho, hoy está viva, mañana no lo sabemos y va a ser tu responsabilidad. Mi madre merece sus medicinas“, agregó.
Asimismo, López fue consultada sobre si creía que Cueva no le había pagado la deuda por estar en bancarrota; sin embargo, ella dejó entrever que el padre de sus hijos simplemente fue mal asesorado.
“No lo sé, porque en algún momento fue influenciado por el cebichero para que el dinero se mande para Panamá. Según las palabras del padre de mis hijos“, finalizó.
TE PUEDE INTERESAR
- Talento piurano Israel Pérez asombra con su imitación de Josimar
- Myriam Hernández vuelve a Arequipa y Trujillo con su World Tour “Tauro”
- Maju Mantilla tras revelaciones de Gustavo Salcedo: “Jamás he descalificado al padre de mis hijos”
- Ricardo Darín confirmó continuación de serie: El “Eternauta 2” ya está en proceso
- Fallece reconocida actriz Diane Keaton a los 79 años, ganadora del Oscar