El certamen de belleza, Miss Perú La Pre, se encuentra en el ojo de la tormenta por las denuncias de favoritismo tras el triunfo de las hijas de famosos de la farándula y de la política peruana.

En conversaciones para El Popular, Karla Tarazona recordó su paso por el Miss Perú en el año 2003. Además, la conductora de TV pidió que se muestren los resultados del polémico evento.

“Cuando estuve en el 2003 en el Miss Perú se mostraban los puntajes. Acá también debería ser igual, para saber quién tuvo qué”, contó Karla.

La compañera de Metiche hizo hincapié sobre la denuncia de la madre de una exparticipante de Miss Perú La Pre, sobre haber pagado un alto monto de inscripción para las clases de su hija en la organización.

“En mi época no se cobraba nada, yo no pagué ni un sol para estar en el Miss Perú ese año, no sé el arreglo. No pagué y no hubiera pagado”, expresó.

Durante la última edición del programa “D’ Mañana”, Karla Tarazonajunto a ‘Metiche’, volvieron a comentar sobre la relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda, la cual calificaron como caótica.

“Yo solamente voy a decir algo, quizá estén de acuerdo o no. No puedes ir por la vida justificando que, porque te enamoraste, pasaron las cosas, porque, si fuera así, entonces uno va a ir por la vida enamorándose y destruyéndole la vida a todas las familias”, señaló.

“Si te enamoras y tu pareja está casada, primero que resuelva sus problemas con su marido y luego arranquen la relación”, expresó ‘Metiche’.

“No sé si soy yo, pero a Melissa no se le ve como antes. Ya no se le ve feliz, no se le ve contenta. Él dice: ‘ella hace sus cosas, yo hago mis cosas’. Mentira, si para en los canjes de ella”, comentó Karla.