La reguetonera Karol G utilizó sus redes sociales para expresar su disconformidad con la revista GQ de México por editar su fotografía en exceso para colocarla en la portada.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana aseguró que no se reconocía en la imagen, ya que le habían aplicado muchos cambios.

“No se ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, inició diciendo en su mensaje.

Asimismo, la popular ‘Bichota’ agradeció la oportunidad, pero reveló haber echo las indicaciones sobre la imagen antes de su publicación.

“A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, mencionó.

