Katy Jara se ha vuelto tendencia en redes sociales desde que anunció a sus seguidores que se retiró de la música para seguir el camino de Dios. Ahora, en una entrevista, se le consultó sobre la homosexualidad, por lo que respondió que “el señor solo creó al varón y a la mujer”.

“El Señor diseño el mundo con un varón y una mujer para formar una familia, pero en el camino hay tantas piedras que pueden ser tropiezos para algunos”, expresó la excantante para Trome.

Luego continuó con: “muchos amigos son gays y me han dicho que sufrieron un abuso sexual. No es en todos los casos, pero hay situaciones de dolor en sus historias (...) No soy nadie para juzgarlos”.

Katty Jara sobre sus minifaldas: “Ya están guardadas en cajones y sacadas fuera de mi casa”

La joven contó que sus minifaldas se encuentran en cajones y fuera de su casa. Además aseguró que ya no le preocupa ponerse cejas o uñas postizas.

La artista dijo también que ha dejado de usar tacones altos y que el proceso de cambio lo está viviendo junto a su esposo.

“Desde muy pequeña he vivido con los brillos y el maquillaje, recuerden que desde los 5 años canto (...)Es como algo dentro de ti, que te dice eso ya no va”, explicó Katty Jara.