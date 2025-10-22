Judith Bustos, más conocida como La Tigresa del Oriente, lanzó a través de sus redes sociales su propia versión de Thriller, la icónica canción de Michael Jackson. Cabe mencionar que miles de usuarios destacaron el trabajo de la artista de 79 años, pues le da su toque característico y lleno de humor al video musical.

En el adelanto, vemos a La Tigresa del Oriente despertando en un cementerio. La música suena y la cantante se une a una horda de zombis para realizar los pasos característicos del Rey del Pop.

“Es medianoche. Yo te asecho en la oscuridad. Bajo la luna ves algo que te empieza a asustar. Quieres gritar, pero este rock te quita el aliento. En las tinieblas me siento una felina fantasmal”, se escucha cantar a La Tigresa del Oriente.

Luego continúa con: “Soy La Tigresa (…) Estoy bien Thriller. Thriller night. Nadie quiere salvarte, no te atrevas a gritar. Estoy bien Thriller. Thriller night. En este Halloween estoy bien Thriller, thriller tonight (…)”.

Cabe mencionar que este video es solo un adelanto de la pieza musical que presentará Judith Bustos en los próximos días. Este pequeño clip ya cuenta con más de 200 mil “me gusta” en Instagram.