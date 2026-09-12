Lady Gaga y Michael Polansky recibieron a su primer hijo, según informó Page Six a partir de fuentes, una noticia que posteriormente fue recogida por otros medios estadounidenses.

Las fotos de Lady Gaga con su bebé en brazos junto a Michael fueron difundidas por el portal Page Six.

En las imágenes, se ve a la artista de 40 años con su hijo cerca de su pecho mientras pasea al lado del empresario de 42 en el norte de Califormia

La maternidad era uno de los proyectos que la artista había mencionado públicamente durante los últimos años. En 2019, al hablar sobre sus planes para la siguiente década, Gaga declaró: “Quiero hacer más películas, quiero tener bebés”.