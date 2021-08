Leonard León conversó con uno de los reporteros de Magaly Medina, donde aseguró que no tiene nada que agradecer a las nuevas parejas que pueda tener Karla Tarazona.

“¿O sea tengo que estar agradeciendo a su nueva pareja y si termina con él y está con otra pareja. ¿También le tengo que agradecer? Y si termina con esa última y esta con otra, ¿también le tengo agradecer?”, comentó el cantante al inicio de la nota.

Cabe mencionar que León afirmó que sus hijos no necesitan al esposo de Karla Tarazona, pues él es su verdadero padre.

“¡Ellos tienen su padre! Lamentablemente por razones y cosas de ella no se puede”, aseguró Leonard León.

El cantante también fue consultado sobre por qué no deja que sus hijos vayan a verlo a Chiclayo. “Son por varias razones. Mi mamá, en este tiempo, no se había vacunado. Mi mamá es una persona vulnerable. Para que ellos vengan hasta Chiclayo me parece raro, lo que venga de ella me parece bastante raro”, dijo.

“Karla no permite que vea a mis hijos”

El cantante también afirmó que no visita a sus pequeños por culpa de Karka Tarazona pues, según él, la actriz cómica no permite que se quede a solas con los pequeños

“Ella no permite que los vaya a ver, porque siempre quiere que esté con supervisión, y eso no está contemplado en el acuerdo de divorcio que tuvimos hace años. Cuando yo me divorcié de ella, decía que ellos tenían que salir conmigo solos”, indicó.