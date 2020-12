Aunque no es una novedad que este ha sido una año difícil para cualquier artista, Leslie Shaw está convencida de que este complicado 2020 ha sido totalmente increíble para ella, y no ha podido cerrarlo de mejor manera que con el reconocimiento de “Mejor artista Sur”, en los Premios Heat.

“Fue un año de aprendizaje, de conexiones, de más esfuerzo, y estoy feliz porque tengo a los mejores fans del mundo, ellos son los que han estado pendientes votando por mí”, precisa la intérprete.

¿Recibir este reconocimiento significa para ti un mayor impulso para consolidar tu internacionalización?

Sí. Yo canté en el festival del año pasado pero ganar un premio es lindo, es motivador, es un empujón más para seguir creyendo en mí, en mi proyecto, y estoy muy contenta por eso.

¿Cuál es tu análisis de este año y qué esperas del nuevo?

Este año ha sido difícil, pero uno también tiene que reinventarse, aprender cosas nuevas y seguir creyendo en uno mismo. Tengo muchos proyectos para el próximo año, mucha música, y espero que ya se puedan dar conciertos. Me están llamando para hacer giras a Europa y Estados Unidos, también me han invitado a muchas ceremonias de entrega de premios para enero y febrero.

¿Extrañando el calor de hogar?

Claro que sí, ya casi va a ser un año que no estoy en el Perú, que no estoy con mi perrito, mi gatito, mi familia, y sí, que tengo muchas ganas de pasar Navidad con ellos.

¿Vienes al Perú para pasar las fiestas de fin de año?

No sé si las de fin de año, pero sí Navidad. Tengo muchas ganas de estar con mi familia, pero también tengo mucho trabajo, grabaciones de videoclips, pero yo creo que todo lo voy a pasar para enero.

¿Y hay espacio para el relajo?

La verdad que yo disfruto mucho mi trabajo, siempre trato de relajarme un poquito, de ir a meditar a la playa. En Miami alquilé un departamento frente al mar para poder estar ahí en los tiempos que tengo libre, yo me engrío también.

¿Personalmente qué reflexión te deja este año?

He aprendido a ser paciente, porque como artista siempre quiero hacer muchas cosas y lanzar música, y este año he tenido muchas trabas por todo este tema de la pandemia. Siento que he madurado y, en lo personal, he aprendido a estar sola, con mi familia lejos, que ha sido lo que más me ha costado. He aprendido a no necesitar de nadie más, me encanta estar soltera y no deberle nada a nadie y ser mi propia jefa. He tomado las riendas de mi futuro y de mi carrera, me siento una mujer empresaria y empoderada.

¿Por qué dices que te encanta estar soltera?

He descubierto que puedo sola, que no necesito de un hombre, de nadie que esté ahí, he aprendido a vivir sola, a manejarme sola, a tomar mis propias decisiones. Siempre he sido una mujer independiente pero creo que al estar lejos de mi país y de mi familia me ha ayudado más a creer en mí, en mis sueños, y todo lo demás ha pasado a un segundo plano.

Es decir, este 2020 te trajo madurez y crecimiento personal..

Muchísimo. Yo creo que este stop me ha servido para amarme aún más, para conocerme y darme cuenta que yo puedo componer mi propia música, producirla, y recibir premios como el Heat, quiere decir que lo estoy haciendo bien.

Leslie Ann Shaw Thays

Cantante, bailarina, actriz y modelo peruana. Inició su carrera artística a los 15 años, en el reality de canto “Superstar”, y desde entonces no ha parado de trabajar y ya empieza a ver los frutos de su intenso trabajo.