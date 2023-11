Leslie Shaw estuvo enlazada con “Amor y Fuego”, donde no dudó en comentar sobre las últimas declaraciones que dio ‘Handa’, cantante que aseguró que la rubia era un personaje “soberbio y desvaloraba al artista peruano”.

“Si dejaran de cantar gratis en todos lados, podrían tener dinero para invertir en una buena mezcla, pero como están cantando gratis en todos lados, no van a tener dinero para ni para ponerse lindas, ni para ponerse en clases de canto, ni para hacer buenos videoclips”, comenzó diciendo para las cámaras de Willax TV.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Leslie también se refirió a las palabras que dio Mario Hart sobre su persona, asegurando que, en ocho años desde su separación, nunca se refirió hacia ella, caso contrario con Leslie.

“ Yo estoy produciendo, tengo un contrato con una distribuidora mundial, yo lanzo todos los meses canciones y salgo todos los meses canciones y sale el otro estúpido a decir que yo hablo de él cada vez que lanzo música, yo lanzo música todos los meses”, respondió Leslie indignada.

En ese sentido, le recordó a su expareja que no todo gira en torno a él, y que no se colgaría de su persona para obtener un poco de fama.

“Él mundo no gira alrededor de él, yo lanzo música todos los meses, yo tengo un contrato qué cumplir, tengo dinero de mis regalías. Amí me adelantan dinero, no tengo que estar cantando gratis”, arremetió.

