Leslie Shaw sorprendió en ‘La Manada Galáctica’ al recordar una difícil etapa de su vida en la que recibió el respaldo de Vania Bludau. La cantante contó que, en aquel entonces, atravesaba problemas para encontrar dónde vivir y ya había utilizado sus ahorros, por lo que la modelo decidió ayudarla. La revelación provocó una particular reacción de Mario Irivarren.

En tono de broma, la expareja de Mario Hart calificó a Bludau como su “sugar”, debido a que la modelo asumió sus gastos durante varios meses. “ No podía comprarme una casa porque no tenía papeles. No podía alquilar ningún sitio porque nadie te alquila sin papeles, y Vania fue mi sugar como tres meses ”, contó la artista.

La cantante destacó que Bludau nunca buscó obtener un beneficio económico por haberla ayudado. Incluso, recordó que cada vez que intentaba cubrir alguno de los gastos, la modelo se negaba a recibir dinero y continuaba brindándole su apoyo sin pedir nada a cambio.

“ Yo le decía: ‘Vania, déjame pagar algo’. Y no me dejaba pagar. Le decía: ‘Vania, ¿no me vas a cobrar después?’. ‘No, gringuita linda. ¿Qué te pasa?’, me decía. No me dejaba pagar nada. Le decía que me dejara pagar aunque sea el mantenimiento, pero nada ”, añadió.

Shaw también dejó en claro que la amistad entre ambas permanece hasta la actualidad. Según contó, Bludau nunca le reclamó el dinero ni esperó recibir algo a cambio por haberla apoyado cuando atravesaba aquella complicada situación.

La cantante recordó con mayor detalle el difícil momento que atravesaba cuando recibió el respaldo de Bludau. En aquel entonces, había renunciado a la disquera, agotado sus ahorros y puesto fin a su relación con Stefano Alcántara. A esta situación se sumó la dificultad para encontrar un lugar donde vivir, lo que terminó por complicar aún más su situación.

“ Me salvó porque yo no tenía dónde estar. Encima me dio covid; ella me recibió con covid. Con fiebre, le dije: ‘Amiga, estoy viviendo en una camioneta vieja. Nadie me quiere alquilar, he renunciado a la disquera’. Ya me había gastado toda mi plata, me robó mi asistente, nadie me quería alquilar, terminé con Stefano (Alcántara). Estuve mal como un año y medio ”, sostuvo.

Mientras Leslie Shaw contaba lo ocurrido, Mario Irivarren guardó silencio por unos segundos y dejó ver su sorpresa ante lo que escuchaba. El gesto llamó la atención de los demás integrantes del programa, quienes no dudaron en hacer algunas bromas al recordar que la persona mencionada era Vania Bludau, expareja del conductor.

Cabe recordar que Irivarren y Bludau mantuvieron una relación sentimental que llegó a su fin en 2022, luego de poco más de un año juntos.