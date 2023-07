Leslie Shaw se presentó en el programa América Hoy, para aclarar al exfutbolista Cuto Guadalupe, que no necesita de su aprobación y que es hermosa, sin maquillaje.

“Yo no me puedo poner pestañitas tan temprano porque me pica el ojo, me he bañado, ni siquiera me he secado el cabello, me he puesto un brillo, yo soy hermosa sin maquillaje”, expresó la cantante

Luuego continuó con: “aparte no necesito la aprobación ni de Cuto ni de nadie, yo siempre he venido sin maquillaje, cuido mucho mi piel. Me parece de mal gusto, no tiene sentido”.





