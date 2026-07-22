Leslie Shaw volvió a generar polémica tras sus recientes declaraciones, en las que reafirmó que Mario Hart le fue infiel. La cantante aprovechó las cámaras de televisión para lanzar una contundente reflexión, poco después de que el piloto confirmara el fin de su matrimonio con Korina Rivadeneira.

La cantante fue consultada por ‘Amor y Fuego’ sobre sus recientes declaraciones, en las que señaló una supuesta infidelidad de Mario Hart con la modelo venezolana. La artista reafirmó su postura y respondió con seguridad ante las cámaras.

La cantante respondió que mantiene su versión y señaló que no tendría razones para modificar lo que contó, debido a que los hechos ocurrieron años atrás. Asimismo, lanzó una reflexión que muchos tomaron como una indirecta para quienes, según afirmó, la perjudicaron.

“ Sí pues, pero no sé qué se sorprenden si eso ha sido hace años... a mí siempre me han pasado cosas, gente que se mete conmigo, de ahí veo que a esa gente le va mal, cosas de la vida, así es el destino ”, manifestó.

Shaw señaló que vive una etapa diferente en su vida personal y compartió una particular forma de lidiar con el estrés.

“ Hace un tiempito estoy tomando ashwagandha... yo a veces me pongo histérica y renegona... eso te relaja y ya relájate ”, sostuvo entre risas.

Mario Hart rechaza haber engañado a Leslie Shaw con Korina Rivadeneira, pero admite una infidelidad pasada

Mario Hart desmintió las versiones que lo señalan de haber sido infiel a Leslie Shaw con Korina Rivadeneira.

Durante el pódcast Sin + que decir, el exchico reality aseguró que su relación con su actual esposa inició después de que su vínculo con la cantante ya había concluido.

“Se ha deslizado que yo le fui infiel con Korina (Rivadeneira) y es 100% falso. Korina viene mucho tiempo después de haber terminado mi relación con Leslie (Shaw)”, afirmó.

No obstante, el piloto reconoció que sí cometió una infidelidad durante su relación con Leslie Shaw, aunque evitó mencionar el nombre de la otra persona involucrada. También recordó que en su momento aceptó ese error y le pidió perdón a la cantante.

“Muchas veces eso es producto de la inmadurez y muchas veces he aceptado que en mi relación con Leslie (Shaw), yo cometí un error. Yo también podría haber negado hasta la muerte la infidelidad con la otra personas, como nunca hubo imágenes, y en su momento le pedí perdón a Leslie”, remarcó.

Hart sostuvo que considera tener una disculpa pendiente con Shaw porque, según explicó, ella mostró disposición para perdonarlo, pero finalmente fue él quien decidió poner fin a la relación.

“Yo creo que si le debo unas disculpas, va más porque cuando sucede todo esto, hubo una intención de perdonarme y no se da. Creo que puede ser una percepción equivocada; ella creo que da muestras de que me puede perdonar, pero yo corto la relación con ella y si hay unas disculpas pendientes, puede ser por eso”, señaló.