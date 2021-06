Lorna Paz es una de las actrices más exitosas en Colombia y que es conocida a nivel mundial por interpretar a Patricia Fernández, la peliteñida de Betty, la Fea. Además, la actriz tuvo una entrevista con Lorena Álvarez, donde cuenta sus momentos más tristes que marcó su vida y de cómo las pudo superar gracias a la resiliencia.

“Yo conocí esto de la resiliencia en un momento muy crítico de mi vida, y el que probablemente me ha marcado más. En menos de un mes se murió mi madre, me separé del que era mi esposo y para colmo de males, me quedé sin trabajo, porque mi exesposo también era mi manager. Parecía que estaba viviendo una película de terror”, recuerda Lorna.

Lorna protagoniza el cuarto episodio de Compartiendo Sabiduría de Tottus, que tiene como fin empoderar a las mujeres peruanas a través de testimonios y experiencias de vida que las inspiren a estar mejor consigo mismas.

Una de las principales lecciones que aprendió, según cuenta la también protagonista de MasterChef Celebrity de Colombia, fue conocerse a sí misma y valorar todas sus virtudes y fortalezas.

“Eso me ha ayudado hasta hoy. En los momentos complicados es cuando más necesito conectarme con quien soy. ¿Sabes lo que te ayuda un montón? Ser consciente de tus talentos y de tus fortalezas. No fue nada fácil. Luego de pasar esas etapas, me tuve que reinventar y en ese proceso descubrí la importancia de adaptarnos a los cambios, de ser flexibles. ¿Y cómo lo hice? Volviendo a usar mi verdadero apellido. Fue así como murió Lorna Paz y nació Lorna Cepeda. La gente me conocía como Lorna Paz, pero persistí en mi decisión. Necesitaba poder adaptarme a los cambios siendo flexible y humilde para hacerlo”, cuenta.

