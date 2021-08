Lucero es una de las artistas más queridas de México y América Latina. No solo ha triunfado como cantante, “La novia de América” también ha demostrado ser una gran actriz a lo largo de su carrera y prueba de ello son sus múltiples protagónicos en exitosas telenovelas como “Mi destino eres tú”, “Alborada” o “Soy tu Dueña”, entre muchas otras, que la han consagrado como una de las intérpretes más queridas por el público de habla hispana.

Sin embargo, desde el 2012 Lucero no ha vuelto a aparecer en un proyecto de este tipo en la televisión mexicana. Es por ello que sus seguidores constantemente la preguntan cuándo será su regreso a las telenovelas y cuál es el motivo que la alejó de estos formatos.

Como se sabe, Lucero inicio su carrera a los 10 años y desde entonces ha sumado varios éxitos a su trayectoria. Su primera telenovela fue “Cuando llega el amor” (1989) y poco a poco supo ganarse el corazón del público son sus múltiples protagónicos en la pantalla chica. Entonces, ¿por qué la actriz no ha vuelto a protagonizar telenovelas? Aquí te lo contamos.

¿POR QUÉ LUCERO NO HA VUELTO A PROTAGONIZAR TELENOVELAS?

Durante una entrevista para TVyNovelas, Lucero reveló que por ahora no está interesada en ninguna telenovela porque que no le ha llegado una historia que verdaderamente la impacte.

En ese sentido, “La novia de América” afirmó que los proyectos que le presentan siempre “son lo mismo”, por lo que ha preferido esperar hasta que llegue una buena historia.

La actriz mexicana, quien actualmente tiene 51 años, señaló que le gustaría participar en una telenovela como las que se hacían antes, conformada por grandes elencos y buenas historias.

Además, Lucero sostuvo que su objetivo siempre es superar las novelas que hizo antes o que el personaje que le toca interpretar represente un verdadero reto para ella.

La exitosa artista tranquilizó a sus fans dejando totalmente abierta la posibilidad de volver a la pantalla chica, en donde protagonizó destacadas telenovelas como “Cuando llega el amor”, “Los parientes pobres”, entre otras.

“Todavía no me han convencido, pero sé que el momento llegará, porque para hacer algo bueno nunca hay prisa”, comentó la ahora jueza de “El Retador”, programa de Televisa.

En esa misma línea, Lucero también aprovechó para decir que está abierta a hacer el papel de una villana, tal como lo hizo en “Mañana es para siempre” donde interpretó a “Bárbara Greco”, en 2008.

Para la actriz no es fácil hacer una telenovela, por lo que tampoco está dispuesta a volver con cualquier proyecto, es así que evalúa muy bien as propuestas que le llegan a sus manos. “No he encontrado la historia que yo diga ‘esta me encanta’”.

Cabe señalar que Lucero apareció por última vez una telenovela mexicana en 2012, en “Por ella soy Eva”, mientras que entre 2016 y 2018 fue la estelar de Carinha de Anjo en Brasil.