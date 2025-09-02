¡No le ve talento! En una reciente entrevista, Lucía de la Cruz arremetió contra Leslie Shaw por entrar en discusiones con la cantante Marisol y, además, por minimizar el trabajo de otros artistas peruanos.

“El día que tenga que grabar con alguien, tengo que pensarlo cien veces y ver si tiene el mismo talento que yo, y el mismo sacrificio que el mío para darle marketing”, expresó Lucía para Trome.

Luego agregó: “En Japón tengo muchos amigos; la señora, como se llame la rubia esa (Leslie), para mí es una sin talento, ella cantó el tema ‘Hay niveles’ encima de la voz de Marisol y eso no se hace, es una falta de respeto. Muchas personas se confunden y quieren ser cantantes, pero tienen que sacrificarse, los años no son en vano”.

Lucía recordó que los artistas se deben a su público y que siempre deben mostrar humildad ante ellos, pues es su carta de presentación. “Un artista es grande cuando es sencillo, humilde, respetuoso y se da a su público, pero parece que la rubia se olvida de eso” , expresó.