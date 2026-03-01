Luis Carlos Burneo, conocido como Henry Spencer, se encuentra presentando su show La Habitación Secreta, un espectáculo que traslada su universo digital al formato presencial con monólogo, música e interacción directa con el público.

El creador celebra además un momento importante en su carrera tras ser nominado a los Premios Luces, reconocimiento que, según nos comenta, valora especialmente por provenir del ámbito cultural y de entretenimiento.

En conversaciones con Correo, Burneo reflexionó sobre su permanencia en internet durante casi dos décadas, el actual boom de los formatos de streaming, la sobresaturación de contenidos y la incursión de las figuras de TV a las plataformas digitales.

- Hoy muchos creadores buscan hacer lo que está en tendencia. ¿Cómo te has mantenido vigente durante tantos años?

“Justamente tratando de no replicar todas las tendencias o modas que existan, porque a veces la gente no se da cuenta, pero cuando, ah, yo quiero hacer lo que está de moda, tienes a 50.000 personas haciendo exactamente lo mismo que tú, entonces es bien difícil diferenciarse. Sí, hice el trend de moda y el baile de moda y me vieron medio millón de personas, hoy día mi TikTok, mañana el baile pasó de moda y la gente absolutamente se olvidó de ti, de tu baile y tu video y tu viral.”

Burneo remarca que su apuesta siempre ha sido la construcción a largo plazo.

“La forma en la que yo me he mantenido tantos años es generar un contenido de valor que me guste a mí y que yo sienta en mi corazón, que tiene un valor y que va a ser valioso. Hoy día, en 5 años, en 10 años.”

- Actualmente hay un boom de streaming y podcasts. ¿Es realmente rentable?

“Sí, pero el tema es que lo que sucede en el país y en el mundo es que cuando algo es tendencia, todo el mundo quiere hacerlo. Y se genera una sobresaturación de contenido que estamos viviendo en este momento. Entonces, claro, la tendencia de 2026 es: quiero mi canal de streaming con 8 programas, con 9 panelistas, todos famosos. Y no sé si eso es rentable en este momento cuando tienes una sobreoferta por todos lados”.

También se refirió a la llegada de figuras de la TV peruana a plataformas digitales en formatos de podcasts y también en Kick.

“Lo otro, que de pronto todos los famosos de televisión quieren aterrizar en internet porque ahí está el dinero, ahí está la rentabilidad. Está bien, son libres, pero en mi experiencia no es tan sencillo.”

Luego añadió: “Y treparse a una moda por generar dinero, lo he visto durante 19 años, muchas veces se sale el tiro por la culata. Porque no es tan sencillo como se lee en papel”.

Sobre su nominación a los Premios Luces, Burneo señaló que lo recibe como un reconocimiento al trabajo constante en contenidos culturales, un terreno digital que ha cultivado desde hace años.

“La Habitación Secreta”

El espectáculo se estrenará el martes 4 de marzo de 2026 a las 8:30 p. m. en La Tarima Café Concert, ubicado en Miraflores. Cada función contará con un artista musical invitado y las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.