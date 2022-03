Eva Atanacio, madre de Deyvis Orosco, compartió un tierno momento al lado de su nieto Milan. En un video se ve que carga la nuera de Cassandra Sánchez le enseña un globito para que se distraiga con ello.

“Está súper emocionada (...) No tienes idea, Tula, me ha sacado cosas mías de cuando era bebé. Hay muchas personas que me comentan por qué no sale en redes, ella es una persona que nunca ha sido pública, incluso desde que es la esposa de Johnny Orosco”, dijo en su momento la pareja de Cassandra Sánchez en declaraciones para el programa ‘Estás en Todas’.

Tras mostrar por primera vez el rostro de su primogénito Milan en una entrevista para la revista “Cosas”, Deyvis Orosco se pronunció sobre el enorme parecido físico que muchos encuentran entre su hijo y su fallecido padre, Johnny Orosco.

Durante una transmisión en vivo de Instagram, el cumbiambero no fue ajeno a los comentarios de sus seguidores que resaltan el parecido del bebé con su abuelo.

“Me están diciendo que mi chiquitín se parece a mi papá... esa foto ha sido a comienzos del mes (de febrero). Hay muchas cosas que aclarar, nosotros hemos tenido una agenda programada”, comentó en un inicio Deyvis Orosco.

“Pero todo el mundo me está hablando del parecido enorme que tiene con mi papá, bueno, es que son sus genes pues, es el primer Orosco de la tercera generación. Johnny, Deyvis, Milan...”, agregó el cantante de cumbia agradeciendo los comentarios positivos de sus seguidores.

LO MÁS VISTO:

Olenka Mejía cuenta que Jefferson Farfán le puso un departamento: “Eso es parte de una pareja”

“Sacó los pasitos prohibidos”: Ángelo Fukuy bebe de más y termina abrazado a un poste (VIDEO)

Televisa anuncia estreno de serie de Vicente Fernández, pese a demanda de la familia

Rafael Cardozo cuenta sobre sus inicios en Esto es Guerra: “La vida del extranjero es bien difícil”

¿Qué dijo Bryan Arámbulo tras ser captado con excesiva seguridad, pese a que nadie lo seguía?