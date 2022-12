La modelo peruana Mafer Jaime, hermana de Emil Jaime, confirmó estar en una relación con el cantante Lorduy Hernández, vocalista de la banda colombiana Piso 21.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer y diseñadora de moda compartió una romántica fotografía besando al cantautor colombiano.

Asimismo, la hermana del ex chico reality acompañó la imagen con un tierno mensaje en la descripción. “Mi mejor amigo y amante. Te amo. Celebrando el amor y que mejor que contigo”, expresó.

Emilio Jaime cantó en el concierto que Daddy Yankee realizó en Medellín

El intérprete nacional subió al estrado que pisó Daddy Yankee para interpretar el tema “La más dura”, tema que Emilio comparte con Philip Ariaz.

El músico peruano salió al escenario vestido con la chaqueta oficial de la Selección Peruana de Fútbol, como una manera de mostrar, ante un estadio lleno, de dónde es.

“Algo que aún no puedo superar. Ayer mi causa Philip Ariaz me invitó a cantar y abrirle al jefe Daddy Yankee en Medellín. Tenía demasiados sentimientos antes de salir a cantar, les juro que nunca antes me había sentido tan nervioso, pero la bandera en el pecho me motivó a romperla”, expresó el artista en su perfil de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO