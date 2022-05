No tuvo piedad. Magaly Medina volvió a referirse al supuesto amorío que tuvo su esposo Alfredo Zambrano con Giuliana Rengifo en el tiempo que estaban separados, y utilizó fuertes calificativos contra la cantante por recordar este capítulo en su vida constantemente.

“Hay mujeres que son tan indignas, se quieren tan poco que salen a contar que se revolcaron con cual, con este, con aquello. Y lo peor, pobrecitas que no han entendido que para un hombre no significó ni michi. Qué se avergüenzan de mencionarlas, que dicen que no existe ese capítulo, si es que alguna vez existió”, criticó la popular ‘Urraca’ en su programa “Magaly TV: La Firme”.

La figura de ATV volvió a minimizar este presunto romance que tuvo su pareja en el pasado, y le recordó a la cumbiambera que, para el abogado, ella no significó nada en su vida.

“Ahí está la señora que anda jactándose, porque yo veo que es la única que se jacta que ha estado con un hombre y de haber sido su juguete, ¿jactarse para qué? Habla de un hombre que no la menciona, que se avergüenza, qué es mi esposo, de alguna vez haber tenido cualquier cosa menos una relación porque eso lo sé”, aclaró.

Magaly Medina también cuestionó a la exintegrante de “Alma Bella” de haber creído que podría tener una relación seria cuando habrían tratado de esconderla en todo momento. “Si te meten a una casa encapuchada tarde, en la noche y te sacan de la misma manera, ¿qué cosa eres para un hombre?”, arremetió.

