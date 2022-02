Magaly Medina señaló en su programa el viernes que Deyvis Orosco era un encantador de serpientes tras revelar que el cantante le había prometido varias veces que le daría la primicia del nacimiento de su hijo con Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton, pero que nunca se concretaron estas promesas.

La popular Urraca, quien tenía una sólida amistad con Jessica Newton, advirtió a la organizadora de certámenes de belleza que ojalá Deyvis Orosco no la decepcione.

“Jessica Newton también se ha metido en este lio cuando el lio no es con ella, pero para defender a su yerno. Ojalá alguna vez no la decepcione, yo de verdad quiero eso, que no le cause ningún dolor ni gran decepción. No quiero tener boca salada ni palabras de bruja”, comentó la “urraca” dejando entrever que Deyvis Orosco no es lo que aparenta.

“Después de eso (del baby shower) siempre era: ‘Magaly, tú vas a tener todo, vas a tener la primicia, te voy a dar todo’. Deyvis tiene esa verborrea, es un encantador de serpientes, siempre te está prometiendo y diciendo cosas”, arremetió Magaly Medina.

Recordemos que Jessica Newton reveló en sus redes sociales que Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano tenían intenciones de convertirse en padres, y por ese motivo la organizadora del Miss Perú propuso a la conductora para que sea madrina del hijo de Cassandra Sánchez De Lamadrid Newton y Deyvis Orosco.

Medina no fue ajena a estas recientes declaraciones de su ex amiga y utilizó las cámaras de su programa para aclarar que sí quiso tener un hijo con el notario, pero finalmente desistió.

“Ciertamente, mi esposo y yo, en un momento determinado, pensamos en tener bebés y creo que tenemos los medios económicos para tener un vientre de alquiler o tener 50 nanas porque siempre he dicho que no soy tan maternal y que no me gustan las amanecidas, pero al final... los dos decidimos disfrutar de lo que tanto trabajo nos costó conseguir y por eso decidimos no tener bebés”, explicó Magaly en la reciente edición de su espacio en ATV.

“Tengo sobrinos a los que quiero mucho y tengo un hijo, serán ellos los que realmente reciban mi cariño y mi amor. Por su puesto, decidimos agrandar a nuestra familia perruna, así de simple”, añadió.

LO MÁS VISTO:

André Carrillo confiesa que jeque árabe le regaló un carro de lujo: “Son pequeños detalles que ellos te dan”

Jaime Bayly llora y lamenta la muerte de su hermana Doris: “La voy a extrañar condenadamente”

Rodrigo arremete contra Magaly: “Se preocupa por los animales, pero no se pierde una corrida de toros”

Cassandra Sánchez de LaMadrid explica que su amistad con Magaly Medina se quebró por su “interés de generar rating”

Magaly Medina muestra denuncias al albergue que cuida a los perros de Deyvis Orosco: “hay muertes”

VIDEO RECOMENDADO