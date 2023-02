Magaly Medina arremetió en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ contra Jesús Barco tras escuchar las palabras del futbolista al no saber si contraerá matrimonio con la popular ‘Blanca de Chucuito’. Por ello, la figura de ATV le mandó un mensaje en vivo.

Cabe recordar que, se viralizó un video de Jesús Barco siendo vacilado por el ‘Gato’ Cuba, quien le hacía preguntas sobre su futuro matrimonio con Melissa Klug. El deportista sorprendió a todos cuando dijo que no tenía planeado cuando casarse con la ‘chalaca. “No, eso es mentira. El ‘Gato’ empieza a gritar tonteras. Sí, sí es el Gato. Ambos tenemos una amistad y nos molestamos. (…) Él me organizará el matrimonio, de repente, no sé, él lo afirma y yo ni lo sé”, expresó.

Debido a esto, la popular ‘Urraca’ no dudó en criticar su respuesta “V aya, vaya, vaya. A veces la gente, yo digo, par a qué hablan, mejor deberían quedarse calladitos. Dice ‘ni yo lo sé’...¿cómo? Se supone que si le das el anillo a Melissa Klug, ¿no lo sabes? ”, sostuvo Medina.

“Ya si das un anillo de compromiso es porque te quieres casar, es porque quieres que esa relación tenga un final feliz y él dice ‘no, son tonteras’...¿tonteras el matrimonio? ¿Así choteas a la Melissa Klug? Wao, después de que hicieron toda la alaraca, se presentaban tan románticos en las redes sociales, ahora de pronto, son tonteras”, añadió la periodista de espectáculos, quien envió un mensaje también para la empresaria. “ Eso le pasa a Melissa por meterse con un chibolo inmaduro ”, concluyó.

