Magaly Medina utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores a través de la herramienta ‘Preguntas y respuestas’. La popular ‘Urraca’ aprovechó para referirse a la amistad que mantiene con Rodrigo González y el distanciamiento que se ha producido entre ambos.

“¿Es verdad que están distanciados Rodrigo y tú?”, le preguntó una usuaria de Instagram, a lo que Magaly Medina respondió: “Tenemos discrepancias y en nuestro caso son públicas”.

“Pero las olvidamos al poco tiempo porque prima el cariño de tantos años”, agregó la conductora del programa ‘Magaly TV: la firme’ en sus historias de Instagram.

De esta manera, Magaly Medina dejó en claro que pese a las diferencias de opinión que existen entre ambos, ella le guarda un gran cariño ya que lo conoce desde hace varios años.

Sobre su separación con Alfredo Zambrano

Otras de las interrogantes que hicieron los seguidores de Magaly Medina fue respecto a su separación con el notario Alfredo Zambrano.

La conductora de espectáculos señaló que no se ha reconciliado con su aún esposo, pero no descartó totalmente que esto pueda pasar en un futuro.

“Estoy separada de mi esposo, mas no divorciada, por tanto no estoy soltera. (…) No tengo una bola de cristal para saber qué pasará en el futuro”, señaló Magaly Medina.

