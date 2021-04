La conductora de televisión Magaly Medina calificó de “alucinada” a Luciana Fuster, integrante del programa de entretenimiento ‘Eso es Guerra’, debido a que había comentado en una transmisión en vivo todos los logros que ha tenido a su corta edad.

Resulta que la también locutora de un espacio radial recordó los logros que tuvo en la televisión y radio y afirmó que solo le falta hacer deporte extremo para completar los proyectos en su vida.

“Todo lo que he querido realmente lo he tenido, la locución era uno de mis proyectos también, me llegó la oportunidad y ahora estoy en la radio y estoy totalmente feliz. He hecho de todo, ¿Qué me falta hacer? Creo que solo deportes extremos”, dijo Fuster.

Ante esto, Medina criticó la cantidad de seguidores que tiene Luciana Fuster en Instagram y tuvo contundentes palabras en su contra.

“Uno puede hacer muchas casos mal pero no por eso vas a decir ‘ya hice todo lo quise en la vida’. Yo a mí edad todavía no he hecho todo lo que quiero hacer en la vida (...) Ella es alucinada, qué le vamos a hacer. Dice que tiene 4 millones de seguidores ¿deben ser auténticos?”, sostuvo la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’.