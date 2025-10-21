Magaly Medina confesó durante la última edición de su programa, que tiene una conversación grabada con Gustavo Salcedo. Esto ocurrió luego de que el empresario dejara entrever que los audios que difundió la periodista fueron editados.

De acuerdo con la “Urraca”, si dicho audio sale a la luz, Salcedo quedaría “peor”. Asimismo, contó que en dicha charla también estuvo presente su productor Patrick Llanos.

“ Él tuvo una conversación conmigo y con mi productor, totalmente grabada en video, si decido sacarla, quedas peor (...) Hemos decidido dejarla ahí porque creemos que tienen que resolver sus problemas ”, manifestó.

“ Si él dice que han sido editados, es no hacerse cargo de todo los actos que hizo. Me parece una inmadurez “, agregó.

Además, Medina contó por qué decidió revelar los audios del aún esposo de Maju Mantilla: “ No puede decir que los audios han sido editados. Los audios los he pasado por consideración cuando vimos la imagen violenta de él agrediendo al productor frente a su hijo. Ahí decidí sacar los audios”.

La conductora de televisión resaltó que Salcedo es el único responsable de que la imagen de la exreina de belleza se haya visto afectada.

“ Que no me diga que no lo pensó o lo evaluó porque tuvo mucho tiempo de evaluarlo. El que mostró chats y fue de canal en canal, de podcast en podcast fue él. Así que no puede echarle la culpa a los demás ”, expresó la “Urraca”.