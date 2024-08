El DJ Sergio Delgado, quien trabajó en el programa Magaly Tv, recomendó a sus colegas no postular al casting que viene convocando Magaly Medina, pues aseguró que serán objeto de continuos malos tratos por parte de la conductora.

“Amigos DJ y musicalizadores, tengan un poco de amor propio y no vayan a este casting. Hay que enseñarle que nuestra profesión se respeta... Que hagan su programa con Spotify (seguro también va a renegar). No se aloquen. No tienen un buen pago y el maltrato va a estar presente, se los garantizo. ¡El tiempo ya me dio la razón!”, señaló en su cuenta de Instagram.

El DJ Sergio Delgado le increpó también a la conductora: “Señora una acotación, para hacer televisión no se necesita un DJ, se necesita un musicalizador... Tantos años en TV”.

El ex DJ del programa de espectáculos también compartió fotos de conciertos en los que se desempeñó con éxito ante numerosas personas, y escribió irónicamente lo que Magaly Medina le dijo días antes: “No eres buen DJ, de dónde lo sacaron jajajajaja”.

Como sabe, el DJ Sergio Delgado, también compartió en sus redes sociales un polémico audio e imágenes, donde se escucha a la conductora Magaly Medina, criticando supuestamente la música que se escucha en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Los hechos ocurrieron cuando Magaly Medina estaba fuera del aire: “¿Cuál será el matrimonio ‘ficho’ al que van pues? De repente en San Juan de Lurigancho, ¿no? Mira, esta es la misma canción que toda la vida pone”, se escucha a Magaly Medina quejándose del DJ.

Sergio Delgado aseguró que Magaly Medina habría discriminado a las personas que viven en San Juan de Lurigancho.

