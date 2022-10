Da la cara. La conductora de televisión Magaly Medina se pronunció junto a su abogado, Iván Paredes, tras recibir una carta notarial de la cantante Giuliana Rengifo.

Ambas figuras del espectáculo protagonizan un tenso enfrentamiento, desde hace algunas semanas, en televisión nacional.

“Yo te he aconsejado que no la contestes porque (...) para empezar dice que te ratifiques o rectifiques, pero me causa gracia porque nadie envía una carta notarial para que te ratifiques“, comentó la defensa legal de la presentadora, entre risas, en diálogo con la misma.

Según detalló Paredes, Rengifo acusa de a la conductora de “Magaly TV La Firme” de tildarla de “pelandusca”.

“Yo hablo en genérico, pero siempre digo que a quien le caiga el guante que se lo chante. (...) Si no soy una ‘run runa’ no me sentiría aludida, uno se siente aludido porque realmente tiene esa condición, creo yo. El mundo de la farándula, lo mediático (...) implica que no todo sea bonito. (...) Váyanse de la farándula, no sean mediáticos”, enfatizó Medina.

