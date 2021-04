Magaly Medina utilizó unos minutos de programa, para expresar su molestia e indignación por el Tik Tok que grabó Josimar, donde hace el cantante hace una broma en doble sentido sobre la necesidad de camas UCI.

“Hay muchas familias que suplican en las redes sociales por un balón de oxigeno, es un inmaduro, se burla, además, con una comparación bastante grosera”, expresa Magaly.

Luego continua con: “la gente no se ha reído de esa tontera, no tiene sensibilidad, ni empatía por los enfermos. En estos momentos no hay camas UCI, parece que nadie de su entorno querido las necesita, siempre nos llegan mensajes de gente humilde que pide ayuda. Lamentablemente, no tengo las herramientas para colaborar con todos”.

CORREO - Magaly Medina indignada por el chiste de Josimar sobre camas UCI: “Se burla de la necesidad de la gente”

Magaly Medina y abogada de ‘Tomate’ Barraza tuvieron tensa discusión en vivo

‘Tomate’ Barraza se presentó junto con su abogada en el set de Magaly TV, la firme, para dar su descargo sobre las acusaciones de su expareja. En un momento de la entrevista, la letrada Flor de María Fernández se enfrentó a la conductora de TV.

“Todo lo que ha manifestado nos ofende realmente, porque en primer lugar, toda acción tiene una respuesta”, comenzó diciendo la aboga, pero fue interrumpida por Magaly Medina, ya que ella cree que ese comentario es una justificación para los golpeadores de este país.

Luego, la abogada respondió: “discúlpeme señora Magaly, cada quien en su campo... Las cosas no son cómo usted las está diciendo, debería usted informarse más (...) el señor Tomate Barraza no tiene ningún antecedente, no sé porque lo tildan como si fuera acosador”.

CORREO - Magaly Medina y abogada de Tomate Barraza protagonizan tenso momento en programa en vivo